È morta Winnie Mandela, la "madre del moderno Sudafrica": aveva 81 anni

Winnie Mandela, vedova di Nelson Mandela, è deceduta oggi in Sudafrica all'età di 81 anni: lo riferiscono i media locali. La vedova di Mandela è deceduta all'ospedale di Johannesburg al termine di "una lunga malattia", ha annunciato uno dei suoi più stretti collaboratori, "circondata dall'affetto dei suoi cari".

La "madre della nazione"

Era stata sposata con Nelson Mandela per 38 anni, ha giocato un ruolo di alto profilo nella battaglia per porre fine al governo delle minoranze bianche, ma il suo posto nella storia del Sudafrica è macchiato da alcune posizioni controverse. La maggior parte del matrimonio di Winnie con Nelson è trascorsa mentre Mandela era in prigione. L'ex moglie dell'icona dell'anti-apartheid ha così cresciuto da sola le loro due figlie, mantenendo vivo il suo sogno politico sotto il regime repressivo delle minoranze bianche.

Nelson Mandela e la prima moglie Winnie durante il giorno del loro matrimonio nel 1957. ANSA

Considerata in Sudafrica la "madre della nazione", ha incoraggiato la violenza durante la lotta contro il regime segregazionista. I suoi discorsi violenti e le accuse di omicidio contro le sue guardie del corpo la allontanarono rapidamente da suo marito. Nelson Mandela e Winnie, sposati nel 1956, divorziarono nel 1996, due anni dopo la nomina di Nelson Mandela a primo presidente nero del Sudafrica.

Un "simbolo distintivo" anti-apartheid

E' stata "un simbolo distintivo" della lotta contro l'apartheid: è quanto ha detto oggi l'ex arcivescovo sudafricano e premio Nobel Desmond Tutu, dopo la morte dell'ex moglie di Nelson Mandela, in un ospedale di Johannesburg, all'età di 81 anni. "Si è rifiutata di cedere di fronte alla reclusione di suo marito, alle continue molestie contro la sua famiglia da parte delle forze di sicurezza, a detenzioni, condanne ed esecuzioni", ha detto Tutu. "La sua coraggiosa sfida è stata di grande ispirazione per me e per generazioni di attivisti".