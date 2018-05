Ambasciata Usa a Gerusalemme, rivolta a Gaza: morti e feriti

Ancora vittime e feriti tra i manifestanti palestinesi negli scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico nel giorno dell'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Il bilancio delle vittime continua a salire: l'ultimo aggiornamento parla di 25 morti e oltre 900 feriti. Secondo l'agenzia Maan alcuni dimostranti hanno tagliato il filo spinato di fronte alla barriera nel tentativo di penetrare nella parte ebraica. L'esercito li ha respinti con gas lacrimogeni.

Donne e bambini tra le vittime

Stando al ministero della Sanità, tra le vittime ci sono almeno due minorenni, ossia il 14enne Izzeddine al-Sammak e il 16enne Ahmad al-Shaer, mentre di altre vittime ancora non è stato possibile verificare l'identità. Tra i 918 feriti vi sono 74 bambini e 23 donne. La maggior parte, ossia 584, si trovano negli ospedali, mentre 334 sono stati soccorsi in presidi medici allestiti sul posto. I casi gravi sono circa 50, spiega il ministero, che segnala anche il ferimento di un soccorritore e di otto giornalisti.

Al Qaeda: "Sia jihad"

A 'scaldare' la già rovente giornata di Gerusalemme arriva anche la minaccia di Al Qaeda, con il capo Ayman al Zawahiri che ha chiesto ai musulmani di prendere le armi e di utilizzarle nella battaglia contro Usa e Israele. L'invito alla jihad è arrivato attraverso un video intitlato "Tel Aviv è anche una terra di musulmani", notato da Site Group, piattaforma specializzata nel monitatorare siti e profiòi social legati al terrorismo islamico. "Spostando l'ambasciata Usa a Gerusalemme, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "ha svelato il vero volto della moderna crociata - continua nel messaggio al Zawahiri - con lui non funziona la pace, ma soktanto la resistenza tramite jihad".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Trump: "Un grande giorno"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato su Twitter l'inaugurazione dell'ambasciata americana a Gerusalemme: "Oggi è un grande giorno per Israele!".

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 maggio 2018

E' di "sette morti e 512 feriti" il bilancio degli "attacchi sionisti da stamani a est della Striscia di Gaza", lungo i cui confini stanno manifestando migliaia di palestinesi in concomitanza con l'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. E' quanto ha riferito il portavoce del ministero della Sanità del governo di Gaza a guida Hamas, Ashraf al-Qudra. In un tweet sul social network 'Twitter', Qudra ha precisato che le vittime palestinesi sono "Anas Hamdah Qudaih di 21 anni, Musaab Yousef Abu Leila di 28 anni, Obaida Salem Farhan di 30 anni, Mohammed Ashraf Abu Sittah di 26 anni, Izzeddine Mousa al-Sammak di 14 anni, Izzaddine Nahed al-Owaiti di 23 anni e Bilal Ahmad Abu Diqqa di 26 anni".

Israele contro Hamas

"L'esercito si sta misurando lungo il confine con Gaza con 10mila dimostranti violenti, e altre migliaia sono disposti nelle loro immediate vicinanze, in dieci punti di attrito". Lo ha affermato il portavoce militare israeliano. Hamas "sta guidando un'operazione terroristica, mascherata da mobilitazione popolare. Cercherà di compiere attentati e di realizzare infiltrazioni di massa in Israele". Di conseguenza l'area limitrofa a Gaza è stata proclamata "zona militare chiusa".

Sciopero a Gaza

Nella Striscia di Gaza, intanto, è in atto uno sciopero generale, che riguarda le scuole, le università, le banche e i negozi. L'obiettivo è quello di permettere ai palestinesi di partecipare in massa alla "marcia del milione'' contro l'inaugurazione della nuova ambasciata americana a Gerusalemme e per il Giorno della Nakba, o Catastrofe, come nei Territori viene commemorata la fondazione di Israele. L'appello a manifestare è stato rivolto da tutte le fazioni palestinesi, compresa Hamas che governa la Striscia di Gaza. I bus e i camion stanno raccogliendo le persone nelle strade principali, nei quartieri e vicino alla moschee per portarli alla manifestazione al confine con Israele, mentre dagli altoparlanti vengono diffusi appelli a scendere in piazza.

Tweet riguardo #jerusalem