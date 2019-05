Ragazza nuda cade dal balcone: noto dj muore mentre cerca di salvarla

Ha perso la vita in un tragico incidente Adam Neat, noto dj conosciuto anche con il nome di Adam Sky. L'artista australiano di 42 anni è morto nel tentativo di soccorrere un'amica, caduta dal balcone della piscina privata dell'hotel di lusso Hillstone Vilas di Bali, in Indonesia.

Tutto è avvenuto durante una festa, Adam ha visto l'amica in difficoltà e si è precipitato verso il balcone, scontrandosi contro una imponente porta a vetri. Ad ucciderlo, oltre ai diversi traumi riportati, son state proprio le schegge di vetro che gli hanno reciso un'arteria. Secondo quanto riferito ai media locali dagli inquirenti, sia il dj che la sua amica erano sotto gli effetti dell'alcol.

L'annuncio della morte del dj è arrivato direttamente sul suo profilo Facebook, dove i suoi circa 900mila followers hanno letto il triste messaggio: ''Con grande dolore confermiamo che Adam Neat è stato coinvolto in un incidente fatale mentre cercava di aiutare un'amica che ha conseguito fratture multiple a Bali, sabato 4 maggio 2019. Vi chiediamo rispetto per la famiglia''.

Da quanto raccontano la Bbc e l'emittente australiana 9News, Neat stava ospitando una festa nella terrazza panoramica con piscina privata della sua camera quando Zoia Lukiantcev, una conoscente dell'artista, è caduta nuda dal balcone, finendo su alcuni cespugli. La vegetazione ha salvato la vita alla ragazza, che ha comunque riportato diverse fratture alle gambe. Sentendo le grida d'aiuto Adam si è precipitato e ha provato a raggiungerla, senza però fare i conti con la robusta porta di vetro. L'impatto si è rivelato fatale: con le schegge di vetro che hanno reciso l'arteria del braccio del dj, che poi è morto in una pozza di sangue. La ragazza è stata ricoverata in un ospedale locale ma la sua vita non sarebbe a rischio. La musica piange invece Adam Sky, molto conosciuto soprattutto in Asia, dove aveva collaborato con 'giganti' come Fatboy Slim o David Guetta.