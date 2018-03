Attentato a Trèbes, morto l'agente eroe che si era offerto al posto degli ostaggi

E' morto Arnaud Beltrame, il tenente colonello che si era offerto al posto di un donna in ostaggio nel supermerato Super U di Trèbes. Troppo gravi le ferite riportate e il gendarme delle forze di polizia locali non ce l'ha fatta.

Attentato a Trèbes, il sacrificio dell'agente eroe

A dare la notizia della sua morte è stato il ministro dell'Interno Gérard Collomb, con un tweet. "Il tenente colonello Arnaud Beltrame ci ha lasciati. E' morto per la patria. La Francia non dimenticherà mai il suo eroismo, il suo coraggio, il suo sacrificio. Con il cuore pesante, rivolgo il sostegno mio e dell'intero paese alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi compagni della gendarmeria dell'Aude".

Attentato a Trèbes, cosa è successo nel supermercato

Beltrame si è offerto spontaneamente di prendere il posto di una donna presa in ostaggio dal terrorista, restando così l'unico all'interno del supermercato insieme all'assalitore, mentre le altre persone in ostaggio erano già state fatte uscire. Poi ha lasciato il suo cellulare acceso, in modo che i colleghi da fuori potessero seguire cosa avveniva nel supermercato. Quando sono stati uditi colpi d'arma da fuoco, le forze speciali sono intervenute, uccidendo il terrorista. Beltrame, ferito gravemente, era stato portato d'urgenza in ospedale.

Secondo quanto riportano i quotidiano locali, Beltrame aveva voluto simulare poco tempo prima un attacco terroristico proprio contro un supermerato, organizzando un'esercitazione con i suoi uomini.