Francia, morto Jacques Chirac

Francia in lutto. Jacques Chirac è morto oggi all'età di 86 anni. Deputato, Ministro, Primo Ministro, Sindaco di Parigi e Presidente della Repubblica: Chirac è stato uno dei politici francesi più importanti del dopoguerra.

"Il presidente Jacques Chirac si è spento questa mattina circondato dalla sua famiglia. Se n'è andato sereneamente", ha detto Frédéric Salat-Baroux, marito di Claude Chirac, figlia dell'ex presidente. Chirac si era ritirato da tempo dalla vita pubblica. Aveva sofferto di un ictus nel 2005 e da allora era stato ricoverato più volte. Appresa la notizia i rappresentati dell'Assemblea Nazionale e del Senato hanno osservato un minuto di silenzio.

Esponente della destra francese, Chirac è stato un mattatore della politica d'Oltralpe per oltre 40 anni. E' stato presidente della Repubblica per dodici anni (1995-2007), due volte primo ministro e tre volte sindaco di Parigi. I suoi mandati all'Eliseo - scrive Le Figaro - saranno ricordati per il suo "no" alla seconda guerra in Iraq, la fine della coscrizione militare, il riconoscimento della responsabilità dello stato francese nei crimini nazisti e per il grido di allarme ("la nostra casa brucia") di fronte al degrado ambientale.