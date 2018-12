Gianfranco, rapinato e ucciso da tre ragazzini con 25 coltellate

Un 56enne italiano di Arce, Gianfranco Pescosolido, è stato ucciso a San Josè, in Costa Rica, dove viveva da diversi anni. Secondo le prime informazioni comunicate dall'ambasciata italiana, sarebbero tre ragazzini i responsabili dell'omicidio. I tre giovani, attualmente ricercati a piede libero, avrebbero aggredito l'italiano mentre stava facendo jogging nel parco. La Sabana. Dopo averlo fermato e accerchiato sarebbe scattata la violenza.

L'aggressione al parco

Secondo una prima ricostruzione, il 56enne originario della provincia di Frosinone, avrebbe provato ad opporsi al tentativo di furto dell'orologio e del denaro che aveva in tasca, un rifiuto che ha scatenato la rabbia dei rapinatori, che lo hanno colpito con circa 25 coltellate tra petto e addome. Dopo l'omicidio i tre giovani malviventi hanno rapinato l'uomo e poi si sono dati alla fuga. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno allertato la Croce Rossa. Nonostante l'arrivo di un'ambulanza e il tentativo dei medici di strapparlo alla morte, il povero imprenditore è deceduto nell'ospedale San Juan de Dios.

Il legame con Arce

Gianfranco aveva lasciato il paese l'Italia da tanto tempo ma ad Arce aveva ancora il fratello Ernesto che raggiunto al telefono da FrosinoneToday ha detto: "Non ho altre notizie se non quelle riferite dai familiari costaricani. Emotivamente sono distrutto. Siamo in attesa di sapere cosa sia accaduto". In Costa Rica aveva dato vita ad una serie di attività imprenditoriali: dall'allevamento di farfalle ad una piccola attività ricettiva. In Italia per anni aveva lavorato nel negozio di famiglia, specializzato nell'arredamento di interni.

Figlio dell'ex sindaco

Il padre dell'imprenditore assassinato è stato sindaco ad Arce per diversi anni. Due anni fa, alla sua morte, Gianfranco Pescosolido era tornato in paese e per qualche settimana aveva lasciato la nazione del centro America. L'uomo ha anche un'altra figlia, Giulia avuta dalla prima moglie, un'ex infermiera del 'Santa Scolastica' di Cassino. Madre e figlia si sono trasferite da tempo in Spagna.