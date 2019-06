L'ex presidente egiziano Morsi è morto dopo un'udienza in tribunale

L'ex presidente egiziano Mohammed Morsi è morto in un tribunale del Cairo al termine di un'udienza del processo a suo carico per spionaggio a favore del movimento islamico palestinese di Hamas. Secondo una prima ricostruzione, Morsi aveva chiesto al giudice di prendere la parola. Il giudice gliel'aveva concessa. Al termine dell'udienza, dopo il suo intervento, Morsi ha perso i sensi ed è deceduto sul colpo, forse a causa di un infarto. La sua salma è stata trasferita in ospedale dove verranno condotti gli esami necessari a stabilire le cause della morte. "E' un martire", ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad alcuni giornalisti, appena ha appreso la notizia.

Chi era Mohammed Morsi, ex presidente dell'Egitto

L'esponente dei Fratelli musulmani viene considerato il primo presidente democraticamente eletto in Egitto. Presidente del partito Giustizia e Libertà, fondato dopo la rivoluzione di Piazza Tahrir che portò alla deposizione di Hosni Mubarak, Morsi è diventato capo di Stato all'età di 61 anni. Era stato deputato come indipendente fra il 2000 e il 2005, e nel consiglio direttivo dei Fratelli Musulmani.

Con una formazione islamica, era stato eletto con lo slogan ''L'Islam è la soluzione''. Morsi è stato promotore di un "progetto di rinascita" dell'Egitto, nel quale uno dei pilastri era l'applicazione di alcuni principi della sharia (la legge islamica) nel sistema giuridico egiziano. Rappresentava l'ala più conservatrice del movimento islamista. Morsi è stato deposto il 3 luglio del 2013 dal 'suo' ministro della Difesa e capo delle Forze armate, l'attuale presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. E' stato proprio lui a raccogliere il malcontento popolare delle piazze egiziane sostenuto dal movimento Tamarod e a condurre quello che la comunità internazionale ha bollato come un golpe militare.

Morsi era laureato in ingegneria all'università del Cairo e proseguito gli studi negli Stati Uniti, con un PhD all'Università della California del sud conseguito nel 1982. In seguito, aveva mantenuto per alcuni anni una carica di 'assistant professor' all'Università di stato della California a Northridge, prima di fare ritorno in Egitto. Prima di dedicarsi alla politica, aveva insegnato all'Università Zagazig.