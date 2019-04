Stroncato da un infarto il padre di Emiliano Sala, il calciatore morto in un incidente aereo

È morto stroncato da un infarto il padre di Emiliano Sala, il calciatore deceduto in un incidente aereo avvenuto nel canale della Manica tre mesi fa, a soli 28 anni. Secondo quanto riportano i media argentini, Horacio Sala (58 anni) è stato colto da malore mentre si trovava nella sua abitazione a Progreso, in provincia di Santa Fe.

La notizia della morte di Horacio Sala è stata confermata all’emittente La Red da un politico locale, Julio Muller, secondo il quale i paramedici intervenuti rapidamente nell’abitazione dell’uomo non hanno potuto fare niente per salvarlo. “Non aveva mai superato la morte di Emi”, ha aggiunto Muller.

Un amico di Sala ha detto al quotidiano argentino La Nacion: “L’ho visto in settimana, mi sono imbattuto in lui per strada e abbiamo passato mezz’ora a parlare del raccolto della soia. Sembrava stesse meglio, parlava volenteieri”.

Horacio Sala aveva appreso dai media dell’incidente del figlio Emiliano, il cui cadavere era stato ritrovato giorni dopo in fondo al mare.