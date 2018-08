Il figlio di 10 anni sta annegando: giornalista muore per salvarlo

E' morto all'età di 48 anni il giornalista e scrittore Pierre Cherruau, specialista di cultura e società africana. Il reporter è deceduto all'ospedale di Bordeaux, dopo aver salvato dalla morte il figlio.

In vacanza al mare in Gironda con la famiglia, Cherruau si è buttato in acqua per salvare il figlio di 10 anni in difficoltà davanti alla spiaggia di Signal, a Soulac-sur-Mer. Il bambino è stato salvato ma il padre è quasi annegato, finendo in arresto cardiocircolatorio: è stato rianimato dai soccorritori, che poi in elicottero lo hanno trasportato in ospedale, dove tuttavia poco dopo è deceduto.

La carriera

Pierre Cherruau era direttore della redazione del sito di informazione "Slate Afrique" e caporedattore della redazione Africa del "Courrier international". Ha scritto i libri "Chien fantôme" (Après la Lune 2008), "Nena rastaquouère" (Baleine 1997), "Togo or not Togo" (Baleine 2008), "La vacance du petit Nicolas" (Baleine 2011) e "De Dakar à Paris: Un voyage à petite foulée" (Calmann-Lévy 2013). Nel 2012 era stato ospite del Festival di Internazionale a Ferrara.