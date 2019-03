Chapecoense, tragico "scherzo del destino": morto giornalista sopravvissuto al disastro aereo

La sua vita era cambiata per sempre quel 28 novembre 2016: uno strano scherzo del destino, sopravvivere allo schianto di un aereo dove hanno perso la vita 71 persone e morire d'infarto su un campo di calcio. E' quanto avvenuto al cronista 45enne Rafael Henzel, ucciso da un arresto cardiaco mentre giocava a pallone. Nel 2016 fu tra i sei superstiti del disastro aereo in cui persero la vita 71 persone tra giocatori, equipaggio, staff e rappresentanti dei media della Chapecoense.

Chapecoense, morto Rafael Henzel: era sopravvissuto al disastro aereo

Commosso il ricordo del club brasiliano per Henzel, che lascia la moglie e un figlio: "La Chapecoense esprimere il profondo cordoglio e tutta la costernazione per la notizia della morte del giornalista Rafael Henzel, avvenuta la notte di questo martedì". Il club inoltre "ha prontamente richiesto alla CBF di posticipare la partita contro il Criciúma, prevista per le 19.15 di mercoledì, capendo che non c'è il clima per giocare la partita, in considerazione di tutto ciò che Henzel ha rappresentato per la Chapecoense, e per il rispetto per la famiglia e gli amici".

"Durante la sua brillante carriera, Rafael ha raccontato, in modo eccezionale, la storia della Chapecoense. Era diventato un simbolo della ricostruzione del club e sarà sempre ricordato nelle pagine verdi e bianche di questa istituzione. Ci sarà sempre il ricordo del suo esempio di superamento e di tutto ciò che ha fatto, con amore, per la squadra, per la città di Chapecó e per tutti coloro che amano il calcio", ha aggiunto il club brasiliano su Twitter.

A Associação Chapecoense de Futebol vem a público a fim de manifestar o profundo pesar e toda a consternação pela notícia do falecimento do jornalista Rafael Henzel, ocorrido na noite desta terça-feira. pic.twitter.com/sbtBSM5NQv — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 27 marzo 2019

Chapecoense, l'incidente aereo del 28 novembre 2016

Era il 28 novembre 2016 quando la squadra della Chapecoense, che si apprestava a giocare la finale della Copa Sudamericana contro i colombiani dell'Atlético Nacional, è stata coinvolta in un disastro aereo nei pressi della città colombiana di Medellín. Il quadrimotore su cui viaggiava la squadra, il Volo LaMia Airlines 2933, è precipitato mentre si avvicinava all'aeroporto José Maria Córdova, a 50 km da Medellín.

L'aereo caduto in Colombia aveva a bordo 77 persone, di cui 6 sopravvissute; tra queste, i calciatori della Chapecoense Hélio Hermito Zampier Neto (noto semplicemente come Neto), Jakson Ragnar Follman e Alan Luciano Rusche. Alla "Chape" venne assegnata ad honorem la Copa Sudamericana di quella stagione.