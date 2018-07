Ragazzini bloccati nella grotta: muore uno dei soccorritori

Uno dei soccorritori impegnati da giorni nelle operazioni di salvataggio dei 12 ragazzi nella grotta di Tham Luang è morto: la vittima è un Navy Seal thailandese, il decesso è stato causato da mancanza di ossigeno, come conferma un portavoce.

Muore uno dei soccorritori

L'esperto soccorritore, 38 anni, nel percorso di ritorno ha perso conoscenza, e tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati vani.

I soccorsi si fanno sempre più complicati, sarà essenziale a questo punto per insegnare ai 12 ragazzi e al loro allenatore tecniche sub per uscire sani e salvi dalla grotta. Ci vogliono dalle 6 alle 11 ore per percorrere il tratto dall'entrata della grotta al punto in cui si è rifugiato il gruppo.

Aria cupa

I soccorritori thailandesi hanno annunciato che potrebbero essere costretti alla complessa estrazione dei giovani, insieme al loro allenatore di calcio, dalla grotta allagata se le piogge monsoniche, come previsto, torneranno ad abbattersi sull'area, compromettendo la missione di salvataggio. Nel campo dei soccorsi si respira un'aria cupa, dopo la gioia dei giorni scorsi quando i ragazzi, a nove giorni dalla loro scomparsa, sono stati trovati stanchi, affamati, ma vivi su un piccolo rilievo quattro chilometri all'interno della grotta

Per il gruppo, una squadra di calcio giovanile che ha passato 13 notti nella grotta di Tham Luang, sono state preparate 13 attrezzatura da sub. Le pompe per estrarre l'acqua dalla grotta sono in funzione 24 ore al giorno e il livello dell'acqua all'interno scende di un centimetro l'ora.

"La nostra principale preoccupazione è il meteo. Stiamo calcolando quanto tempo abbiamo se piove, quante ore e quanti giorni", ha detto ai giornalisti Narongsak Osottanakorn.

Dovranno nuotare soli al buio in acque fangose

Ai sommozzatori esperti occorrono circa sei ore per passare negli stretti cunicoli allagati che portano alla caverna fangosa dove si trovano i ragazzi, a circa quattro chilometri dall'imbocco della grotta. Molti dei ragazzi, tra gli 11 e i 16 anni, non sanno nuotare e i subacquei stanno insegnando loro i rudimenti del diving.

Tuttavia i passaggi dove è necessario immergersi sono strettissimi e i ragazzi potrebbero dover nuotare soli al buio in acque fangose. Gli speleologi stanno verificando se esiste un altro accesso alla grotta, come possibile seconda opzione per l'evacuazione. C'è un solo punto fermo: il comandante dei sommozzatori della Marina reale thailandese ha detto che i ragazzi non possono attendere sottoterra la fine della stagione dei monsoni.