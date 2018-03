È morto Stephen Hawking, icona universale della scienza moderna

L'astrofisico britannico di fama mondiale Stephen Hawking è morto oggi all'età di 76 anni nella sua abitazione di Cambridge. Lo ha annunciato la sua famiglia. Era una vera e propria icona universale della scienza moderna.

Malato di SLA

Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica ed ha trascorso la maggior parte della sua vita di adulto su una sedia a rotelle, ma ciò non gli aveva impedito di studiare e diventare uno dei maggiori scienziati a livello mondiale. Al grande fisico erano stati dati due anni di vita quando ne aveva appena compiuti 21.

Scienziato "più famoso del mondo"

L'astrofisico britannico ha consacrato la sua vita alla descrizione dei segreti dell'universo. Nel 1988 aveva pubblicato "Dal big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo", che aveva venduto milioni di copie e l'aveva fatto conoscere in tutto il mondo. Professore dell'Università di Cambridge, Hawking è stato uno tra i fisici teorici più apprezzati: la sua notorietà si deve soprattutto agli studi sui buchi neri, sulla cosmologica quantistica e sull'origine dell'universo.

L'annuncio dei figli

"Siamo profondamente addolorati nell'annunciare che nostro padre è morto - dicono i figli Lucy, Robert e Tim in una nota -. E' stato un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni. Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo". Hawking era famoso oltre che per il suo lavoro nel campo dell'astrofisica, anche per le sue pungenti battute: "La vita sarebbe tragica se non fosse divertente", era solito dire, ma anche: "Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza".