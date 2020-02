Vuole dimostrare che la Terra è piatta: si schianta col suo razzo e muore

Voleva provare che la Terra è piatta, fotografandola dall'alto, ma è morto nel tentativo di lanciarsi con un razzo. E' quanto accaduto al 64enne "Mad" Mike Hughes, che ieri si è schiantato nel deserto californiano, dopo essersi lanciato vicino alla località di Barstow - negli Stati Uniti - con un razzo che si era costruito da solo, riferisce la Bbc. Convinto che la Terra fosse piatta, Hughes voleva volare fino ad un'altitudine di 1500 metri, prima di lanciarsi con un paracadute, per dimostrare dall'alto la sua teoria.

Un video diffuso sui social media mostra il razzo che parte in alto ma poi precipita a terra poco dopo. L'impresa temeraria di Hughes era stata sostenuta da Homemade Astronauts, una serie tv sui "dilettanti" che cercano di costruire razzi, che doveva essere mandata in onda sul canale americano Science Channel.

Hughes era noto per essere un sostenitore della teoria della "Terra piatta", che voleva dimostrare arrivando nello spazio con il suo razzo e fotografando la Terra dall’alto. Lo scorso marzo aveva già realizzato un volo con un razzo costruito in casa: in quel caso era riuscito ad arrivare a 570 metri d’altezza, prima di lanciarsi con il paracadute.

In un tweet di condoglianze ai familiari, Science Channel ha scritto che Hughes è morto perseguendo il suo "sogno".

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md