Il mosaico da guinness fatto tutto di perline

In Messico è stato realizzato un mosaico da guinness dei primati. E' quello svelato a Guadalajara in una cerimonia festosa accompagnata dalla musica dei mariachi.

Si tratta di un mosaico realizzato da 15 artisti della comunuità indigena Wixarika con le perline locali, conosciute come "chaquiras".

Il mosaico misura 81,51 metri quadrati e per questo ha vinto il guinness dei primati superando il record precedente di un mosaico in perline presentato a New Orleans, Stati Uniti.