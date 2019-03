Doppio attacco alle moschee in Nuova Zelanda, è strage: 40 morti

Nuova Zelanda sotto shock per il doppio attacco alle moschee della città di Christchurch: Le autorità hanno chiesto ai residenti di chiudersi in casa. La premier Ardern parla di "uno dei giorni più bui" per il Paese. Violenza estrema e senza precedenti.

Sono 40 i morti negli attacchi in due moschee di Christchurch, l'ha comunicato alla nazione la premier Jacinda Adern. "I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a coloro che sono stati colpiti oggi", ha detto. All'ospedale di Chstichurch, secondo fonti sanitarie, sono ricoverate per ferite da arma da fuoco 48 persone.

La dinamica di ciò che è avvenuto nelle due moschee di Al-Noor e Linwood non è ancora chiara: la polizia ha comunicato di aver inoltre disinnescato un certo numero di ordigni esplosivi improvvisati trovati all'interno di veicoli parcheggiati nei pressi delle moschee dove si svolte le sparatorie.

Tre uomini e una donna sono stati arrestati. Si ritiene che uno degli uomini armati sia un cittadino australiano, avrebbe scritto un "manifesto" nel quale dichiarava le sue intenzioni.

Foto: Ansa/Epa

La polizia della Nuova Zelanda invita a non condividere il link del video di 17 minuti sulla strage in in una delle due moschee di Christchurch girato e postato da uno degli assalitori. "Stiamo lavorando perché venga rimosso", ha scritto la polizia su Twitter.

Il capo della polizia ha poi lodato "il grande coraggio" degli agenti che hanno arrestato i sospetti fermati a bordo di auto dove erano stati montati diversi ordigni esplosivi improvvisati. "Non dobbiamo presumere che il pericolo sia passato", ha poi aggiunto il capo della polizia, suggerendo quindi la possibilità che vi possano essere altri componenti del gruppo.

1/6 Police continue to respond to an ongoing serious and tragic firearms incident in Christchurch.The incident remains fluid and information is still coming to hand.We can confirm that Police have been dealing with two shootings at two mosques in Christchurch...