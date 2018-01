Occhio agli apprezzamenti volgari verso le donne: si rischia una multa da 90 euro

Per combattere la piaga delle molestie sessuali contro le donne, in Francia si sta mettendo a punto una legge che stronchi sul nascere il cosiddetto "sessismo di tutti i giorni" ormai dato quasi per scontato, multando chiunque importuni o rivolga apprezzamenti osceni e volgari contro donne in pubblico.

La proposta, che sarà presentata al governo, prevede multe di 90 euro per quanti saranno ritenuti colpevoli di "offese a sfondo sessuale".

La misura non si limita a colpire solo chi insolentisce le donne ma anche chi le segue o le ferma per strada, ostacolandone il passaggio o facendo commenti inappropriati ad alta voce sul loro aspetto fisico.

Tutti elementi che secondo il panel di esperti consultato dal governo "minano l'autostima ed il diritto dil sentirsi al sicuro delle donne".

La bozza del provvedimento sarà inviata al ministro della Giustizia Nicole Belloubet ed al collega dell'Interno, Gerard Collomb, e alla responsabile delle Pari Opportunità, Marlene Schiappa. Se avrà il loro placet sarà presentata al Parlamento per l'approvazione in legge.