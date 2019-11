Sparatoria al London Bridge: in un video l'assalto della polizia

Secondo le prime informazioni un uomo sarebbe stato ferito a colpi di arma da fuoco dagli agenti di Polizia che lo hanno poi arrestato. I corrispondenti di Sky News riportano come l'uomo avrebbe inizato ad accoltellare alcune persone prima dell'intervento degli agenti.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019

Un portavoce della polizia metropolitana di Londra ha ricostruito come tutto sarebbe avvenuto intorno alle 14:00 ora di Londra in seguito alla notizia di un accoltellamento in corso nei locali vicino al London Bridge.

Sotto particolare attenzione la presenza di un autoarticolato bianco che apparentemente ha invaso due corsie di marcia del ponte.

Working in London Bridge is scary, there’s been a shooting on the bridge. I saw a load of people running and then heard gun shots. Now the police are trying to get into this lorry. pic.twitter.com/lxC5lqXL21 — Luke Poulton (@veganluke) November 29, 2019

Il video girato da una cittadiana americana che si trovava sul posto riprende la scena.

Scene di panico nella zona in seguito all'intervento degli agenti che armi in pugno hanno sigillato l'area del London Bridge.