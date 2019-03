 Si inginocchia e chiede alla moglie di (ri)sposarlo dopo 64 anni: i nonni più dolci di sempre

Quando due persone sono unite da un amore solido e sincero, ogni ostacolo sembra superabile, anche l'età. Deve averlo capito molto bene Karl Von Schwarz, un uomo di 85 anni che, dopo 64 anni di matrimonio, ha voluto chiedere ancora una volta alla moglie di unirsi a lui per sempre.

La moglie, Donna Von Schwarz, di 82 anni, aveva fatto battere il cuore di Karl fin dai tempi del liceo, quando i due si conobbero ed iniziarono la loro relazione. Poi nel 1965 il matrimonio e il trasferimento a Youngstown, nell'Ohio (Stati Uniti) dove hanno trascorso la loro vita l'uno di fianco all'altra, senza lasciarsi mai. Come raccontano i media locali, dallo scorso anno le condizioni di salute di Donna sono andate peggiorando: prima l'ictus, poi l'emorragia cerebrale e l'intervento a cuore aperto che l'hanno costretta su una sedia a rotelle. Così, per farle tornare il sorriso dopo un periodo così brutto, il buon Karl ha voluto dimostrarle ancora una volta l'amore che prova.

Qualche settimana fa aveva promesso alla moglie che gli avrebbe comprato un nuovo anello, ma per la 'consegna' ha scelto un modo molto speciale: si è inginocchiato ed ha chiesto, per la seconda volta, la mano di Donna. Naturalmente la risposta della donna è stata sì. Il dolce momento è stato ripreso in diretta dalla nipote della coppia Christina, che poi ha postato video e foto sul suo profilo Twitter, rendendo virale la storia dei suoi nonni. Una storia bellissima.

