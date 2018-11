Norvegia, nave militare si scontra con petroliera: ci sono feriti

Una nave militare norvegese si è scontrata con una nave cisterna maltese al largo della costa norvegese. Lo hanno riferito i servizi di emergenza. Sette dei 137 membri dell'equipaggio della fregata KNM Helge Ingstad sono rimasti leggermente feriti nella collisione.

La nave militare, che stava tornando dall'esercitazione Nato Trident Juncture 18, ha subito iniziato ad imbarcare acqua ed è stata evacuata dopo la collisione con la petroliera Sola TS, ha detto l'esercito norvegese. Non è chiaro cosa abbia causato l'incidente avvenuto poco dopo le 4 del mattino (0300 GMT) nei pressi di un terminal petrolifero nel comune norvegese occidentale Oygarden in Hordaland.

La fregata è stata rimorchiata a terra, riferisce l'emittente NRK, mentre la petroliera è stata solo leggermente danneggiata e non sono stati segnalati casi di fuoriuscita di greggio.

