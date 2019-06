Mondo / Francia

Notre Dame, a due mesi dall'incendio versato solo il 9% dei doni promessi

Per la prima volta si torna a celebrare Messa all'interno della cattedrale di Parigi devastata dall'incendio dello scorso 15 aprile. Ma arrivano purtroppo anche cattive notizie per la ricostruzione: i soldi infatti rimangono -per ora- solo una promessa