Il prete eroe che ha affrontato le fiamme di Notre Dame per salvare la corona di spine di Gesù

Mentre la cattedrale di Notre Dame veniva devastata dalle fiamme, durante l'incendio avvenuta nella tarda serata di lunedì 15 aprile, c'è stato un uomo che non ci ha pensato su due volte e si è lanciato nel monumento invaso dal fuoco per salvare la corona di spine di Gesù. Si tratta di padre Jean-Marc Fournier, il cappellano dei vigili del fuoco di Parigi, diventato un vero e proprio eroe. Secondo quanto riporta il Daily Mail il sacerdote avrebbe tratto in salvo anche il Santissimo Sacramento.

Il gesto del sacerdote è stato reso pubblico con un tweet da Etienne Loraillere, redattore della rete televisiva cattolica Kto, che ha scritto: "Padre Fournier si è recato con i pompieri nella cattedrale di Notre-Dame per salvare la corona di spine e il Santissimo Sacramento".

Le père Fournier, aumônier des @PompiersParis, est allé avec des pompiers dans la cathédrale #NotreDame pour sauver la couronne d’épines et le Saint-Sacrement... pic.twitter.com/4IoLVdoJZW — Etienne Loraillère ن (@Eloraillere) 15 aprile 2019

Ma padre Fournier non è nuovo a questo genere: dopo l'attentato terroristico al Bataclan del 13 novembre 2015, il sacerdote si è precipitato dentro il teatro per soccorrere i feriti e pregare per le vittime. Jean-Marc Fournier, 50enne, è diventato sacerdote in Germania e si è poi trasferito in Francia. Dal 2004 ha lavorato per sette anni insieme all'ordinariato militare, girando il mondo insieme all'esercito. Proprio durante un viaggio in Afghanistan riuscì a sopravvivere ad una imboscata in cui persero la vita 10 soldati.