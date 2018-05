Russia, il "messaggio" di Putin: effettuato test missilistico terra-aria più lungo del mondo

La Russia ha effettuato, nella massima discrezione, il test missilistico terra-aria "più lungo del mondo".

È quanto hanno indicato - secondo la Cnbc - fonti con conoscenza diretta dell'intelligence americana sul programma di armamenti.

Russia, nuovo test missilistico terra-aria

Il sistema missilistico terra-aria S-500 ha colpito con successo un obiettivo a 299 miglia (480 chilometri) di distanza, secondo gli Stati Uniti 50 miglia in più (80 chilometri) dei precedenti test di cui si abbia notizia: lo hanno segnalato le fonti, che hanno parlato alla Cnbc a condizione dell'anonimato.

La Russia sostiene che il sistema missilistico a terra sia in grado di intercettare missili ipersonici, droni, aerei oltre che caccia F-22 e F-35. Il sistema S-500 aumenterebbe le capacità del Cremlino di colpire obiettivi multipli con attacchi di precisione.

Il sistema missilistico terra-aria S-500 è un complesso universale di intercettazione a lungo raggio e ad alta quota, con una maggiore capacità di difesa missilistica, in grado di intercettare missili balistici, e sarà in grado di rilevare, e contemporaneamente colpire, fino a dieci missili balistici supersonici che volano alla velocità di sette chilometri al secondo.

Vladimir Putin

La scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin aveva annunciato "ulteriori sforzi per migliorare i sistemi missilistici S-500" e aveva promesso a breve l'inizio della "produzione di massa" dei nuovi sistemi.

Putin ha lanciato così un messaggio sia al pubblico di casa, mostrando un paese "fiero" che non è stato messo in ginocchio dalle sanzioni economiche internazionali, sia agli Stati Uniti, cui ha voluto comunicare che un’eventuale corsa agli armamenti non troverà in alcun modo impreparato il Cremlino.