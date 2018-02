Nutella nel mirino dei nutrizionisti: "Prodotto di qualità? No, bomba calorica"

Nutella ancora nel mirino dei nutrizionisti. A mettere sotto accusa il mitologico prodotto del marchio Ferrero diversi siti e giornali francesi, tra cui la rivista Que Choisir che se la prende con l’ultima campagna pubblicitaria della famosa crema a base di gianduia, cacao e nocciole. Alla rivista dei consumatori non vanno giù le parole al miele con cui la Nutella viene presentata sul sito della Ferrero: "Da più di 50 anni, la qualità di Nutella è basata sulle scelte che facciamo in ogni fase della produzione", si legge sotto il titolo che recita: "La qualità prima di tutto".

Secondo la narrazione dell’azienda, il segreto della famosa crema sta tutto nella qualità dei suoi ingredienti. Come l’olio di palma, "un olio vegetale di eccellente qualità, sostenibile e tracciabile, ricavato dalla spremitura di frutti freschi". Oppure le "nocciole intere, tostate all’ultimo minuto per catturare tutto il loro aroma nella ricetta". E che dire del latte? "Un latte di qualità selezionato con cura principalmente da produttori locali".

Secondo i nutrizionisti però le cose stanno in maniera diversa. Irene Margaritis, responsabile della valutazione del rischio nutrizionale dell’Anses (Agenzia nazionale francese per la sicurezza sanitaria degli alimenti), ha detto all’agenzia Afp che "questo tipo di prodotto è una bomba calorica, ma differenza di marmellata o burro ha un interesse nutrizionale che tende allo zero. Per lo zucchero è un disastro. Non si vede. Ma se qualcuno messette la stessa quantità di zucchero nel suo caffè ne sarebbe spaventato".

Rincara la dose la rivista Que Choisir: "Con 539 calorie ogni 100 grammi, la Nutella è uno dei prodotti più calorici sul mercato. Ad esempio, è due volte più calorico delle patatine fritte più grasse".

La nuova campagna pubblicitaria della Nutella ha comunque provocato qualche polemica anche in Italia. Il Codacons ha infatti presentato un esposto in cui chiede di sospendere immediatamente della campagna pubblicitaria promossa in questi giorni della Ferrero, nella quale si esalta in modo del tutto eccessivo e inopportuno l’utilizzo dell’olio di palma per la realizzazione della Nutella.

Non è la prima volta che i francesi se la prendono con il nostro prodotto più famoso all’estero.

Forse qualcuno ricorderà le polemiche scatenate dalle parole dell'ex ministro dell'ecologia Ségolène Royale che nel 2015 invitò i consumatori francesi a boicottare la famosa crema in quanto contenente olio di palma, alimento "che causa deforestazione massiccia e quindi anche riscaldamento climatico". Per la Royale il ragionamento è semplice.

"Bisogna ripiantare massicciamente gli alberi perché c'è stata una deforestazione massiccia che come conseguenza ha anche il riscaldamento climatico. Bisogna smettere di mangiare Nutella, per esempio, perché è l'olio di palma ad aver sostituito gli alberi. E quindi ci sono danni notevoli".

Eppure continua a vendere...

La Nutella però continua a vendere, anche Oltralpe, come dimostra quanto accaduto a fine gennaio in alcuni supermercati della Loira. La promozione della catena Intermarché (950 gr di Nutella a 1,40 euro) ha provocato veri e propri tumulti in numerosi punti vendita con i clienti che sono venuti quasi alle mani pur di accaparrarsi gli ambiti barattoli.

