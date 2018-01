Nutella a prezzo stracciato, scene surreali nei supermercati: interviene il governo

Scene surreali in alcuni supermercati francesi, dove la scorsa settimana la catena Intermarché ha deciso di mettere in vendita barattoli da 950 gr di Nutella ad un prezzo stracciato: solo 1,40 euro, il 70% in meno del prezzo di costo. La promozione ha provocato veri e propri tumulti in numerosi punti vendita della Loira, con i clienti disposti a tutto pur di accaparrarsi gli ambiti barattoli da quasi 1 kg. Il caso ha fatto discutere non poco, tanto che oggi si è mosso perfino il governo francese, che per bocca del ministro dell’Economia Bruno Le Maire ha invitato il direttore di Intermarché a "non fare più questo genere di promozioni".

"Gli ho detto che operazioni simili non potevano più essere riproposte perché non si può assistere a scene del genere per quattro mattine di seguito in Francia", ha dichiarato il ministro invitando a non "banalizzare" tutta questa gente che correva strattonando i malcapitati di turno per accaparrarsi il prodotto scontato.

Le Maire ha anche aggiunto di aver stretto un accorto con Intermarché e altri distributori "per non fare questo genere di promozioni".

Scene di delirio per la Nutella: il video