Olimpiadi 2018, Corea del Nord e Corea del Sud sfilano sotto un'unica bandiera

A Pyeongchang durante la cerimonia inaugurale, gli atleti delle delegazioni provenienti da tutti il mondo hanno sfilato nel gelo sudcoreano a - 15 gradi: prendono così il via le XXIII Olimpiadi invernali che vedono già una prima immagine, certo simbolica ma potentissima: gli atleti della squadra coreana, che raggruppa Corea del Nord e Corea del Sud, hanno sfilato assieme a Pyeongchang, in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali, e sotto un'unica bandiera che raffigura l'intera penisola coreana in blu su sfondo bianco.

La decisione di fare sfilare assieme gli atleti delle due Coree sotto un'unica bandiera è "uno dei più visibili segnali di disgelo" tra Seul e Pyongyang: è stata presa nel corso dei colloqui inter-coreani di gennaio scorso che hanno sancito il disgelo olimpico permettendo la partecipazione della Corea del Nord alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang.

Kim Yo-jong, sorella minore del dittatore nordcoreano, incontrerà a pranzo il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, assieme agli altri membri della delegazione: è la prima volta dal 1953, quando si è conclusa la guerra di Corea, che un membro della famiglia Kim al potere in Corea del Nord mette piede nel Sud.

Il vessillo delle due Coree unite fu usato per la prima volta nel 1991, quando i due Paesi gareggiarono insieme ai mondiali di ping pong in Giappone e ai mondiali di calcio giovanile in Portogallo, alle cerimonie inaugurali delle Olimpiadi estive di Sydney (2000) e Atene (2004) e di quelle invernali di Torino nel 2006. Non era stata però piu' usata dai Giochi invernali asiatici del 2007 a Changchun, in Cina, a causa dell'escalation di tensioni tra il regime nordcoreano e gli allora presidenti del Sud, Lee Myung-bak e Park Geun-hye.

Tensioni Usa e Corea del Nord

Gelo invece tra la delegazione nordcoreana e quella statunitense: il vice presidente Usa Mike Pence ha disertato la cena a cui partecipavano i dirigenti delle due Coree, il presidente sudcoreano e il capo della delegazione nordcoreana Kim Yong-nam, presidente dell'Assemblea del popolo, il Parlamento di Pyongyang.

Un portavoce di Seul ha riferito che Pence al ricevimento avrebbe dovuto sedersi di fronte a Kim Yong-nam, che ricopre anche il ruolo cerimoniale di capo dello Stato in Corea del Nord, di fatto il numero due del regime. Ma il vice di Donald Trump è arrivato in ritardo ed è andato via senza sedersi.

Inoltre Pence a Seul ha incontrato un gruppo di disertori nordcoreani e ha visitato il monumento di commemorazione della tragedia della corvetta Cheonan, affondata nel 2010 da un siluro nordcoreano, che provvocò la morte di 46 persone. In entrambe le occasioni Pence ha voluto ricordare la "tirannia" e le "atrocita'" del regime di Kim Jong-un. E ha sottolineato come la parata militare di ieri a Pyongyang, alla vigilia dei Giochi su cui molti ripongono le speranze di disgelo tra le due Coree è una "minaccia a mondo" e "un'altra delle tante provocazioni della Corea del Nord.