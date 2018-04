Rapita, stuprata e uccisa a 13 anni: il dramma di Angelique sconvolge la Francia

Il dramma di Angélique Six, una bambina di 13 anni, sta sconvolgendo la Francia. La ragazza è stata trovata morta nella notte tra sabato e domenica, a tre giorni dalla sua scomparsa, a Quesnoy-sur-Deûle (Nord). Un uomo, già in precedenza condannato per stupro, è stato fermato. Ha, secondo gli inquirenti, "ammesso il fatto".

Capelli castano chiari, occhi azzurri, alta 1,50, era sparita mercoledì nel vicino comune di Wambrechies. Aveva laciato un "messaggio secondo il quale sarebbe andata da amici per poi tornare". Ma non è più tornata.

La polizia ha ritenuto la scomparsa "inquietante", dopo che la famiglia aveva escluso la possibilità di una fuga. Sabato, a fine giornata, "nuove investigazioni hanno condotto gli inquirenti" a fermare un uomo di 45 anni, sposato e padre di due figli, di Wambrechies, secondo la procura di Lille. "Questi ha molto rapidamente ammesso i fatti, e ha condotto gli inquirenti" nel luogo "dove aveva abbandonato il corpo della ragazza". Nella notte la bambina è stata ritrovata morta.

L'assassino reo confesso è un pregiudicato che conosceva la bimba ed era già noto alle forze dell'ordine per una vicenda del '94 che lo vedeva accusato di violenza sessuale nei confronti di una 13enne. Autista di bus e padre di famiglia, era stato rilasciato nel 2000. "La conoscevo e ho avuto gioco facile nel convincerla a seguirmi" avrebbe detto agli inquirenti. Dopo averla portata a casa sua e averne abusato sessualmente, l'ha strangolata a morte e ne ha nascosto il corpo dove poi è stato ritrovato dagli inquirenti.

Sgomento e dolore nel paese, dove l'uomo era considerato un "tranquillo padre di famiglia" dai vicini di casa., scrive La Voix du Nord. Il suo nome era ancora presente nella lista dei condannati per crimini sessuali, e per questo motivo le indagini sono state rapide.