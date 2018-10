Allarme negli Stati Uniti, intercettati pacchi bomba contro Obama e i Clinton

Dopo il pacco bomba a George Soros, altri due sono stati recapitati ai Clinton e a Barack Obama mentre il Time Warner Center a New York - dove c'è la sede della Cnn - è stato evacuto a causa della presenza di un dispositvo sospetto. Intercettato anche un altro pacco bomba alla Casa Bianca.

West 58th St is blocked off around CNN and the Time Warner Center. Lots of police, sirens, and media. pic.twitter.com/7Hahg09p5R — Eric Levenson (@ejleven) 24 ottobre 2018

Nel caso dei Clinton, l'ordigno esplosivo è stato scoperto da un tecnico incaricato di controllare la posta indirizzata a Bill e Hillary, che risiedono in un sobborgo di New York. Il pacco recapitato ai Clinton è stato trovato nell'abitazione dell'ex first lady ed ex segretario di Stato, nella contea di Westchester. Quello invece recapitato a Obama è stato scoperto a Washington dal Secret Service, l'agenzia federale responsabile della sicurezza dei presidenti e degli ex presidenti Usa. Gli ordigni, riporta la stampa Usa, sono simili a quello inviato lunedì a Soros.

Sulla vicenda è intervenuta la Casa Bianca che "condanna i tentativi di attacchi violenti compiuti recentemente" contro gli ex presidenti Bill Clinton e Barack Obama, l'ex segretario di Stato Hillary Clinton e altri personaggi pubblici. "Questi atti di terrorismo sono spregevoli e chiunque ne sia responsabile sarà portato con severità davanti alla giustizia", ha detto la portavoce Sarah Sanders. Il Secret Service degli Stati Uniti e altre agenzie di polizia, ha aggiunto, "stanno indagando e intraprenderanno le azioni adeguate per proteggere chiunque sia minacciato da questi vigliacchi".