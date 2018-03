Un altro pacco bomba esplode in Texas: incubo dinamitardo seriale

Le forze dell'ordine brancolano nel buio: ancora un pacco bomba in Texas. Un dipendente della FedEx è rimasto ferito nell'esplosione di un pacco bomba in un centro di distribuzione postale di Schertz, nello stato americano nel sud degli Usa: lo ha reso noto la stampa locale.

Secondo quanto reso noto dall'Fbi il pacco recava un indirizzo di Austin, la capitale dello stato, dove due giorni fa si è registrata l'esplosione di un altro pacco dinamitardo che ha ferito due persone: si tratta del quinto episodio di questo genere dall'inizio del mese, con un bilancio delle vittime che comprende anche due morti.

Inizialmente la polizia - che è alla ricerca di un "dinamitardo seriale" - aveva parlato di movente di odio razziale, dal momento che le vittime delle prime tre esplosioni erano afroamericane o ispaniche, ma le due persone rimaste ferite domenica erano invece caucasiche e dunque l'ipotesi attuale è che il responsabile degli attacchi colpisca a caso.

La serie di esplosioni

La prima bomba, nascosta in un pacco, risale al 2 marzo e ha causato la morte del 39enne Anthony Stephan House; due le esplosioni avvenute il 12 marzo, la prima ha colpito a morte il 17enne Draylen Mason e ferito una donna mentre la seconda ha ferito gravemente una donna ispanica 75enne. Il quarto episodio è avvenuto domenica sera, quando un ordigno è esploso lungo una strada in un sobborgo della città texana, ferendo due 20enni in bicicletta. Infine il pacco destinato ad Austin, esploso nella notte in un ufficio della FedEx a San Antonio. Una "novità", perché i pacchi bomba esplosi ad Austin non erano stati consegnati per posta, ma lasciati in strada.

Centinaia di agenti sono alla caccia del responsabile delle esplosioni. Invano, finora. Le autorità hanno alzato la ricompensa offerta per chi offrirà informazioni utili che portino all'arresto del responsabile, portandola a 115mila dollari.