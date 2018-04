Papà obeso perde 51 chili per poter donare un rene al figlio malato di cancro

Un genitore farebbe di tutto pur di aiutare il figlio. Anche perdere più di 50 chili per potergli donare un rene nuovo perché malato di cancro. E' quello che ha fatto Barry Stokes, un 61enne del Lancashire, in Gran Bretagna.

Dopo l'ennesimo ciclo aggressivo di chemioterapia, il rene di suo figlio Alan - malato fin dall'adolescenza di una rara forma tumorale - aveva ceduto e serviva un donatore. Barry si era offerto subito, ma per i medici il suo peso eccessivo non gli permetteva di sottoporsi all'operazione: pesava quasi 128 kg, aveva problemi a respirare e la sua stessa vita era in pericolo a causa del diabete.

Seguito da uno specialista di un centro dimagrante, ma soprattutto appoggiato con amore dalla moglie e dalla figlia, Barry ha perso 51 chili. "Il loro supporto è stato di grande aiuto, avrei avuto difficoltà a raggiungere l'obiettivo da solo", ha raccontato al Lancashire Post. Ora Barry Stokes è "un donatore perfetto" e sta aspettando l'intervento.