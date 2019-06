Migranti, padre e figlia annegano nel Rio Grande: la foto shock scuote gli Usa

Due corpi abbracciati, quello di un padre e della figlia di nemmeno due anni, riversi a faccia in giù tra le acque limacciose delle rive del Rio Grande. Una foto drammatica e potente, scattata dalla giornalista Julia Le Duc e pubblicata sul quotidiano messicano La Jornada, che richiama immediatamente quella del piccolo Aylan Kurdi e che oggi rappresenta la tragedia dell’immigrazione tra Messico e Stati Uniti. Le vittime sono Oscar Alberto Martinez Ramirez e la figlia Valeria, di 23 mesi: la bambina aveva la testa infilata sotto la maglietta del padre e il braccio intorno al collo del genitore, che ha lottato per salvare le loro vite fino alla fine.

Secondo la ricostruzione di Le Duc, l’uomo era arrivato da El Salvador con la moglie Vanessa e la figlia fino alla città messicana di Matamoros, sperando di poter chiedere asilo politico negli Usa per sé e la famiglia. Una volta realizzato che probabilmente ci sarebbero volute settimane anche solo per iniziare le pratiche, i Martinez hanno deciso di tentare la traversata del Rio Grande per arrivare in Texas ma l’uomo e la bambina sono stati trascinati via dalla corrente, mentre la donna è riuscita a salvarsi.

I corpi di Oscar Alberto Martinez Ramirez e sua figlia Valeria (ANSA/AP Photo/Julia Le Duc)

Padre e figlia morti annegati nel Rio Grande

A poche dalla diffusione della foto, padre e figlia sono diventati il simbolo del pericoloso viaggio che i migranti affrontano per cercare di entrare negli Usa. Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha definito “deplorevole” l’accaduto. Diversi candidati presidenziali del Partito Democratico hanno puntato il dito contro le politiche dell’amministrazione Trump su migranti e confini. “Trump è responsabile per queste morti”, ha twittato Beto O’Rourke, mentre per Kamala Harris la morte di Martinez e sua figlia è “una macchia sulla nostra coscienza morale”.

Le autorità statunitensi hanno riferito che quattro migranti – una donna e tre bambini – sono stati ritrovati morti domenica nel Parco Anzalduas, nei pressi del Rio Grande, a quanto pare a causa del caldo e della disidratazione. Il ministero degli Esteri del Guatemala ha confermato che si tratta di cittadini del paese centroamericano.