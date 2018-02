Le parate militari (tra sogno e propaganda) di Trump e Kim Jong-un

L'inquilino della Casa Bianca non ha cambiato idea: vuole organizzare a Washington a una grande parata militare come quella che si svolge ogni anno a Parigi per celebrare la presa della Bastiglia, con tanto di carri armati e di jet che sfrecciano in cielo colorandolo col blu, il bianco e il rosso della bandiera americana.

La parata di Trump

Il sogno di Donald Trump di organizzare una parata militare a Washington per il 4 luglio si scontra con le tantissime critiche e gli sbeffeggi per un evento che dagli avversari e non solo viene visto come una chiara dimostrazione di autoritarismo. All'interno della Casa Bianca pare che l'idea del presidente americano non stia piacendo e diverse fonti sostengono che la questione sia tutt'altro che risolta: anzi la via per un ok alla parata appare lontana.

Esponenti democratici hanno paragonato il presidente Usa un "Napoleone in erba". Anche diversi repubblicani si sono lamentati. Jim Jordan, politico alla Camera molto vicino a Trump, ha detto che la decisione non è stata ancora presa.

Da dove nasce l'idea di una parata militare a Washington? Va sottolineato come la parata militare in grande stile non sia affatto una tradizione americana: l'ultima volta che l'esercito ha marciato per le vie della capitale era il 1991, poco dopo la fine della prima Guerra del Golfo. George H. W. Bush organizzò e partecipò a questa dimostrazione di forza, ma anche in quel caso fu molto criticato dai democratici.

Il Presidente aveva già pensato a una parata militare per il giorno della sua inaugurazione, nel gennaio del 2017. Ma non se n'era fatto nulla. Poi, durante la sua visita a Parigi, aveva assistito alla parata sugli Champs-Élysées e ne era rimasto "incantato". Poco dopo essere tornato in America aveva rilanciato: lo faremo anche noi per festeggiare il 4 luglio. Intanto nelle prossime ore è attesa una conferenza stampa del segretario alla Difesa, Jim Mattis, che dovrebbe chiarire la questione. Appare molto difficile che Trump riesca a ottenere la parata che ha in mente.

La parata di Kim Jong-un

La Corea del Nord ha organizzato oggi una parata militare a Pyongyang, prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi nel Sud. La televisione nordcoreana ufficiale non ha trasmesso filmati dal vivo dell'evento, ma una fonte sudcoreana ha spiegato: "Abbiamo appreso che il Nord ha organizzato una parata militare a piazza Kim Il Sung a Pyongyang dalle 10:30 di oggi".

Il mese scorso la Corea del Nord ha annunciato che avrebbe celebrato il 70esimo anniversario del suo Esercito l'8 febbraio invece del 25 aprile.

Pyongyang non ha alcuna intenzione di incontrare funzionari statunitensi durante le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, dove è attesa la sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un.

"Lo chiariamo, non abbiamo alcuna intenzione di incontrare le autorità statunitensi durante la nostra visita nel Sud", ha dichiarato un alto funzionario del ministero degli Esteri, Cho Yong-Sam, secondo l'agenzia ufficiale nordcoreana KCNA.