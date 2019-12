Parigi, uomo si scaglia contro gli agenti di polizia: ucciso a colpi di pistola

Un uomo che brandiva un'arma bianca contro gli agenti di polizia è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel quartiere de la Défense a ovest di Parigi. A renderlo noto è stata la prefettura su Twitter. L'uomo si sarebbe lanciato sui poliziotti urlando: "Vi ucciderò".

Secondo quanto racconta "Le Figaro" citando fonti della polizia, la vittima è un senzatetto di circa 40 anni. In un primo momento, l'uomo avrebbe minacciato tre dipendenti di una società privata con una sega. Quando gli agenti si sono avvicinati si è scagliato anche contro di loro: "Vi uccido, sono un terrorista". Queste le parole riferite da alcuni testimoni della sparatoria. A quel punto i poliziotti sono stati costretti ad aprire il fuoco. Sette i colpi esplosi. Al momento l'episodio non è trattato come un atto di terrorismo.

