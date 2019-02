Pedofilia, condannato il cardinale George Pell: bufera sul Vaticano

Un duro colpo per il Vaticano, un primo passo verso la giustizia per le vittime. Il cardinale australiano George Pell, tesoriere del Vaticano, è stato giudicato colpevole da un tribunale di Melbourne per abusi sessuali nei confronti di minori. Rischia fino a 50 anni di carcere. Inevitabile per lui, già sospeso da Papa Francesco, il definitivo allontanamento dalla Santa Sede.

Abusi su minori, condannato il cardinale Pell

Il porporato, 77 anni, era accusato di aver stuprato un ragazzino e averne molestato un altro negli anni Novanta. Avrebbe molestato i due giovani componenti del coro dopo aver servito messa nella cattedrale di San Patrizio a Melbourne nel 1996, quando all'epoca aveva 55 anni. A giudicarlo colpevole, dopo due giorni di deliberazioni, è stata una giuria del tribunale della contea di Victoria l'11 dicembre scorso ma la condanna è stata resa nota solo oggi. Pell è il più alto funzionario della Chiesa cattolica ad essere coinvolto in un caso di pedofilia.

Era stato consigliere finanziario di Papa Francesco

Il cardinale era stato consigliere finanziario di Papa Francesco e ministro dell'economia del Vaticano fino a quando nel 2017 aveva ottenuto un congedo indefinito per affrontare le accuse in Australia. Pell, che si è dichiarato innocente durante tutto il processo, resta libero su cauzione in attesa della sentenza che potrebbe arrivare a metà marzo. Il 77enne rischia fino a 50 anni di carcere.

Pell venne creato cardinale nel 2003 da Giovanni Paolo II quando era arcivescovo di Sydney e primate d'Australia. Papa Francesco l'ha voluto al suo fianco, affidandogli la segreteria della curia romana, e portandolo dentro il consiglio dei cardinali che lavora a stretto contatto con lui nella riforma della Chiesa.

