Il piano Trump accende il Medio Oriente (mentre in Libia e Siria è ancora guerra)

La pace in Libia è ancora molto lontana: l'accordo raggiunto alla conferenza di Berlino per un cessate il fuoco è stato più volte disatteso e in queste ora si sta combattendo una vera e propria battaglia per il controllo dell'aeroporto di Misurata. Le forze fedeli al governo di Tripoli hanno confermato che la difesa aerea ha abbattuto un drone delle forze del generale libico Khalifa Haftar che nei giorni scorsi aveva annunciato l'imposizione di una no-fly-zone sull'area dell'aeroporto che serve la Capitale.

Capitale che vede la guerra ai proprio confini: due bambini sarebbero morti in un attacco di artiglieria contro alcune abitazioni ad Al-Habda, sobborgo a Sud di Tripoli.

Il tutto mentre il nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio prova la via del negoziato. Colloqui telefonici sono in corso con il ministro degli Esteri tedesco per intraprendere nuove iniziative in ambito dell'Unione Europea per garantire il rispetto dell'embargo sull'ingresso di armi in Libia, come chiesto dalla conferenza di Berlino.

Di Maio ha poi espresso profonda preoccupazione per le violazioni della tregua, ribadendo il massimo impegno dell'Italia per spingere le parti a ristabilire e rispettare la tregua e a tornare al dialogo, a partire dal prossimo incontro del Comitato militare misto. Il titolare della Farnesina ha infine sottolineato come il blocco prolungato della produzione di petrolio sia inaccettabile e stia creando danni duraturi all'economia del Paese e al popolo libico.

Intanto in Siria...

Non compare più sulle prime pagine dei giornali ma la guerra civile in corso in Siria da più di dieci anni è ad un punto di svolta con un'impressionante offensiva del regime di Damasco contro le controverse milizie ribelli appoggiate dalla Turchia

Le forze del regime di Damasco sono infatti entrate nella città strategica di Maarat Al Numan, roccaforte dei ribelli nel sud della provincia di Idlib nel nordovest della Siria, assediata da ieri. Gli attivisti dell'Osservatorio siriano per i diritti umani hanno confermato che ''le forze del regime sono entrate nella zona occidentale della città'', per la maggior parte deserta dopo mesi di bombardamenti.

Maarat Al Numan si trova sulla strada principale che collega Damasco ad Aleppo ed è il secondo centro urbano per importanza nella provincia di Idlib, l'ultima sacca siriana in mano ai ribelli.

Il piano di Trump per il Medio Oriente

In questo contesto è atteso per le 18:00 il discorso del presidente statunitense Donald Trump che annuncerà il suo "piano di pace per il Medio Oriente" già ribattezzato 'Accordo del Secolo'.

Migliaia di persone hanno manifestato a Gaza City bruciando le immagini di Trump e del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e sfilato con cartelli con scritto "la Palestina non è in vendita". Subito dopo l'annuncio di Trump è prevista una riunione dei dirigenti palestinesi a Ramallah alla quale parteciperà anche il movimento islamico palestinese Hamas, che controlla la Striscia di Gaza.

Il piano di pace prevederebbe la nascita in uno "stato palestinese" demilitarizzato e di fatto asservito ad Israele che avrebbe invece notevole concessioni anche territoriali.