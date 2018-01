Disperso in mare il top manager Pierre Agnès

Si teme il peggio. E' disperso in mare Pierre Agnès, il numero uno del marchio sportivo "Quiksilver". Il top manager, grande appassionato di sport e di tutto ciò che è legato al mare, era uscito come di consueto in motoscafo per andare a pesca nell’Atlantico.

Motoscafo trovato sulla spiaggia

Il suo motoscafo, Mascaret III, è stato ritrovato abbandonato su una spiaggia di Hossegor, nel sud-est della Francia. Impossibile dire con certezza per ora se l’ex campione di surf fosse solo o meno a bordo.

Ricerche con mezzi aerei e marittimi

"L'imbarcazione di Pierre Agnès, 54 anni, presidente del gruppo Boardriders Inc, proprietario dei marchi Quicksilver, Roxy e Dc Shoes, è stata rinvenuta questa mattina sulla spiaggia di Boiteux a Soorts-Hossegor. Era uscito in mare alle 7:30", fa sapere la prefettura locale, aggiungendo che le ricerche con mezzi aerei e marittimi vengono effettuate in stretto coordinamento con la capitaneria di porto.

È il numero uno di Quiksilver

La costa è setacciata da due motovedette e tre elicotteri. Il mare è molto agitato e ciò complica le ricerche. Agnès, 54 anni, è il numero uno di "Quiksilver", un'azienda californiana che si occupa di surf e, in generale, abbigliamento sportivo di lusso.

Pierre Agnès in una foto di qualche anno fa

Il motoscafo trovato sulla spiaggia: