Pilota su volo per Roma positivo all'alcol test prima del decollo: licenziato

Si era quasi messo ai comandi dell'aereo con 1,5 grammi di alcol nel sangue, è stato fermato in tempo. Solo un controllo prima del decollo ha fatto emergere la gravità della situazione. Il pilota di un volo della Finnair da Helsinki a Roma è stato sostituito e sarà licenziato. È successo il 15 agosto scorso ma solo nelle ultime ore è trapelata la notizia. Il volo è poi partito con un'ora e mezza di ritardo, dopo aver cambiato l'equipaggio in tutta fretta. La compagnia aerea ha confermato i fatti in un comunicato, annunciando la procedura di licenziamento. "Il personale di bordo non deve bere alcol 12 ore prima di entrare in servizio".

Solo pochi mesi fa c'era stata un’altra vicenda simile. Decine di passeggeri erano rimasti bloccati all’aeroporto di Stoccarda a causa di un pilota ubriaco in servizio su un volo di linea diretto a Lisbona: il volo era stato bloccato dopo la segnalazione di un impiegato dell’aerostazione tedesca, che avrebbe visto il pilota "puzzolente di alcool".