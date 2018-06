Furgone bianco travolge fan dopo concerto di Bruno Mars: un morto e tre feriti

Verso le 4 del mattino un furgone ha investito quattro persone all'uscita del Pinkpop festival che si è tenuto nel weekend a Landgraaf, nel sud dei Paesi Bassi, vicino al confine tedesco. L'incidente è avvenuto su una strada esterna al sito del festival musicale.

"L'autista è ancora in fuga", ha scritto la polizia su Twitter. Le forze dell'ordine olandesi non ha ancora comunicato l'identità delle vittime mentre sono al contempo alla ricerca di un furgone bianco che non si è fermato dopo l'impatto. Sul posto anche un elicottero per estendere il raggio delle ricerche.

La polizia ha creato una fascia di sicurezza nella zona del campeggio del Pinkpop festival. Istituito anche un call center allo 0251-260960.

Furgone bianco sulla folla: ricercato l'autista

La 49esima edizione Pinkpop Festival era stato inaugurata lo scorso venerdì ed aveva attirato circa 67 mila fan al giorno per assistere alle esibizioni delle star della musica pop come Pearl Jam, Foo Fighters. Bruno Mars era stato l'ultimo artista ad esibirsi Domenica sera.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un attentato. Un servizio di allerta inviato dalle autorità di emergenza ai telefoni cellulari nella zona ha avvertito di prestare attenzione all’eventuale presenza di furgoni Fiat Doblò bianchi con il numero 257 nella targa e, nel caso, di segnalarla alla polizia.

Sulla pagina Facebook del festival PinkPop gli organizzatori si dicono “profondamente scioccati” per quanto accaduto e hanno diffuso un numero di emergenza a cui rivolgersi per qualsiasi informazione.

Morti al Pinkpop festival, le ultime notizie