"Dopo che ti sei masturbato vota me": la campagna elettorale sbarca sui siti porno

E' un'iniziativa decisamente sui generis quella di Joachim B. Olsen, liberale danese che per la sua campagna elettorale ha deciso di farsi pubblicità su Pornhub, uno dei principali siti di video pornografici al mondo, visitato nel 2018 ben 33,5 milioni di volte. Come riferisce EuropaToday, le elezioni generali in Danimarca sono in programma il prossimo 5 giugno e Olsen, per questa pubblicità a dir poco bizzarra, ha scelto uno slogan alquanto diretto: “Når du er færdig med at gokke, så stem på Jokke”, che vuol dire “quando hai finito di masturbarti, vota per Lokke”, che è il diminutivo di Joachim.

"Bisogna essere ovunque, quindi abbiamo pensato che potesse essere divertente mettere un annuncio su Pornhub. La metà di internet è pornografia e bisogna essere dove si trovano gli elettori, incluso un sito porno", ha spiegato al Copenaghen Post il candidato che alle olimpiadi del 2004 è stato medaglia d'argento al lancio del peso.

"So che alcuni saranno sconvolti. Oggi non puoi dire nulla senza che qualche persona si arrabbi. Ma io non la prendo molto sul serio. Quelli che mi conoscono come politico sanno che sono serio, ma ho il senso dell'umorismo e penso che questa sia una cosa divertente", ha concluso.