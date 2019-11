Antisemitismo, profanato un cimitero ebraico: 80 lapidi vandalizzate

E' stato profanato il cimitero ebraico di Randers, una cittadina della Danimarca, dove oltre 80 lapidi sono state vandalizzate. Secondo quanto si legge sul sito di un giornale locale, le lapidi del cimitero la cui fondazione risale al 1807 sono state rovesciate, dipinte di verde e sfregiate con graffiti antisemiti.

La polizia dello Jutland ha avviato un'indagine ed ha chiesto a testimoni di farsi avanti se "hanno visto persone sospette intorno al cimitero o se hanno informazioni sui responsabili", ha detto il commissario Bo Christensen al giornale Randers Amtsavis. "Abbiamo uno dei più antichi siti di sepoltura ebraici e lo custodiremo sempre", ha denunciato il sindaco della cittadina Torben Hansen.

L'anniversario della "Notte dei cristalli"

L'episodio non può essere casuale e non può essere ricollegato al semplice atto di vandalismo. Le ipotesi degli investigatori propendono infatti per un atto pianificato di antisemitismo: nella notte tra il 9 e il 10 novembre ricorre l’81° anniversario della Notte dei cristalli, l’attacco diretto dal gerarca nazista Goebbels in Germania, Austria e Cecoslovacchia, nel quale furono uccisi centinaia di cittadini di origini ebraiche e furono assaltate sinagoghe, distrutti i cimiteri, i luoghi di aggregazione della comunità ebraica, migliaia di negozi e di case private.

La lettera del presidente israeliano a Liliana Segre

La profanazione è avvenuta nel giorno in cui il presidente israeliano Reuven Rivlin ha inviato una lettera a Liliana Segre nella quale si dice "inorridito di aver sentito la notizia che minacce antisemite abbiano reso necessario ricevere protezione per assicurare la sua incolumità". "Rimpiango profondamente che le circostanze della mia lettera siano così dolorose. Non ci sono parole per esprimere adeguatamente il mio orrore e il mio disgusto che tu debba essere esposta a tale comportamento criminale. Come sopravvissuta alla Shoah hai visto le conseguenze terribili e tragiche dell'antisemitismo se non fermato".

I wrote to Holocaust survivor and Italian Life Senator Liliana Segre today following #AntiSemitic threats on her life. Your personal mission, your strength and your bravery are a role model for us in Israel and for Jewish communities around the world. pic.twitter.com/ABRphmR0OL — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) November 10, 2019

Il capo dello Stato ebraico ha poi sottolineato che il caso di Liliana Segre "è solo un altro terribile esempio della realtà per gli ebrei in Europa oggi. Ma credo che la risposta più appropriata - ha proseguito - sia continuare a fare quello in cui credi. Eguaglianza, diritti umani, accettazione dell'altro e tolleranza - ha concluso - sono valori chiave dell'ebraismo e universali, sono le fondamenta su cui sono basate le nostre vite e senza di loro saremmo persone senza valore".