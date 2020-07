In Irlanda riaprono i pub, clienti scatenati: 42 pinte di Guinness in un'ora e 45 minuti

Non le ha bevute tutte da solo, ma l’impresa - passateci il gioco di parole - è comunque da Guinness. Ben 42 pinte di birra bevute in un’ora e 45 minuti per un totale di 189 euro spesi al bancone solo per placare la sete. Succede in un bar della contea di Meath, in Irlanda, dove i pub sono riaperti il 29 giugno dopo un lungo periodo di chiusura per il lockdown. E la ricevuta dello scontrino, pubblicata dal Dublin Live, non poteva che suscitare ilarità, visto e considerato l’amore per la birra del popolo irlandese.

Lo staff del locale ha però subito precisato che l'assetato cliente avrebbe pagato da bere anche ad altri avventori. Il sospetto però è che la sua "impresa" sia comunque degna di nota. Sui social, spiega il Dublin Live, circola anche un altro scontrino che documenta un’altra impresa notevole: 31 pinte di Heineken bevute nello stesso lasso di tempo per un conto di 182,9 euro.

Le misure di distanziamento sociale in vigore nel Paese - riferisce la stampa locale - non permettono agli avventori di sostare per più di 105 minuti all’interno di bar e locali. Ad ogni modo anche gli irlandesi stanno lentamente tornando alla normalità.