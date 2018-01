All'asta un rarissimo quadro della musa d'oro di Picasso: vale 50 milioni di dollari

Un rarissimo quadro di Pablo Picasso sarà messo all'asta per la prima volta da Sotheby's a Londra il 28 febbraio. Si tratta di "Femme au béret et à la robe quadrillée" (Marie-Thérèse Walter), il ritratto colorato della musa d'oro e amante dell'artista, dipinto nel '37 a pochi mesi di distanza dal capolavoro Guernica. Il suo valore è stimato intorno ai 50 milioni di dollari.

Il quadro, rimasto nella collezione di Picasso fino al 1973, per poi passare in collezioni private, prima di sbarcare a Londra è stato esposto a Hong Kong. Subito dopo andrà a Taipei e a New York per essere mostrato ai possibili acquirenti in giro per il mondo.