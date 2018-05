Beve birra in spiaggia, poliziotti la prendono a pugni e l'arrestano

Una donna di vent'anni è stata presa a pugni e immobilizzata durante un arresto a Wildwood (New Jersey, USA). La ragazza, Emily Weinman, di Philadelphia, era stata sorpresa dagli agenti a bere birra in spiaggia: la legge dello Stato vieta ai minori di 21 anni il consumo di alcolici. La giovane è stata arrestata per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità.

Weinman deve rispondere tra le altre cose di aggressione aggravata a pubblico ufficiale, condotta disordinata, resistenza all'arresto, ostacolo e possesso di alcool sotto i 21 anni. Gli agenti che l'hanno aggredita sono stati sottoposti a un'inchiesta interna e temporaneamente spostati in ufficio.

Il video dell'accaduto è stato postato da Twitter da una delle persone che ha assistituto all'aggressione e all'arresto.