Ragazzi bloccati nella grotta, è allarme piogge e ossigeno: "Bisogna fare in fretta"

Il livello di ossigeno nella grotta thailandese dove sono intrappolati dodici ragazzini e il loro allenatore si è abbassato pericolosamente, tanto che adesso tra i soccorritori si fa sempre più strada l'idea che si debba tentare un'operazione il prima possibile. Secondo le autorità il livello abituale di ossigeno è intorno al 21%, ma a causa della presenza di centinaia di soccorritori è adesso sceso al 15%. Lo ha riferito in un briefing alla stampa Narongsak Osatanakorn, governatore della provincia di Chiang Rai.

C'è la prima vittima

Intanto questa mattina è arrivata la notizia che un ex sommozzatore della marina thailandese, che faceva parte della squadra di soccorso dei ragazzi intrappolati da 13 giorni in una grotta allagata, è morto annegato, mentre le autorità avvertono che la finestra di opportunità per estrarre dalla caverna i giovanissimi membri di una squadra di calcio è "limitata".

"Abbiamo un tempo limitato"

La morte del sub - scrive Askanews - getta dubbi sulla sicurezza del tentativo di portare alla luce i 12 ragazzi e il loro allenatore attraverso gli stretti cunicoli invasi dall’acqua della grotta allagata di Tham Luang. Il comandante dei sommozzatori della Marina reale tailandese ha detto che i ragazzi non possono attendere sottoterra la fine della stagione dei monsoni. "Ora le cose sono cambiate, abbiamo un tempo limitato", ha spiegato.

Ragazzi intrappolati nella grotta, in arrivo nuove piogge torrenziali

Insomma il tempo stringe: "Bisogna fare presto", dicono i soccorritori. Secondo Repubblica, un sub danese impegnato nei soccorsi, ha detto che "grazie alle pompe e ai tanti sforzi la situazione dell'acqua è migliorata e che ci sono più possibilità di tirarli fuori". Ma da domani sono previste nuove piogge che potrebbero complicare ulteriormente le operazioni di soccorso. Secondo gli esperti britannici la priorità è far uscire i ragazzi prima che le piogge facciano alzare ulteriormente il livello dell'acqua.

Come tirarli fuori?

Come riferisce AdnKronos, l'opzione per tirarli fuori più velocemente è l'immersione, "ma è anche la più pericolosa" ha spiegato qualche giorno fa alla Bbc Anmar Mirza, coordinatore della 'US Cave Rescue Commission'. I soccorritori hanno raggiunto il gruppo attraverso una serie di passaggi pieni d'acqua. E si pensa che i ragazzi potrebbero essere portati fuori nella stessa maniera. I ragazzi potrebbero passare da 10 a 15 minuti sott'acqua, a seconda del numero di passaggi che risultano inondati. Ma non si tratterebbe certo di una scherzo: per completare un viaggio di andata e ritorno i soccorritori hanno impiegato 11 ore.

Martin Grass, presidente del Cave Diving Group ha spiegato alla Bbc che si aspetta che ai ragazzi vengano fornite anche mute leggere e che venga mostrato loro come usare le pinne da sub. E' probabile, ha detto Grass, che i soccorritori insegnino ai ragazzi a non trattenere il respiro e a usare le pinne lentamente.

Drenare l'acqua e aspettare

Un'altra alternativa è quella di far aspettare i ragazzi nella grotta fino a quando i livelli dell'acqua torneranno bassi. Ma si tratta di una scelta molto rischiosa: intanto va detto che nonostante l'operazione di drenaggio l'acqua viene alimentata continuamente dai ruscelli che si trovano sopra la grotta. Inoltre l'arrivo di nuove piogge potrebbe far precipitare la situazione. Sembra invece scartata l'ipotesi di perforare la montagna: troppo spesso lo strato di roccia che separa la grotta dalla superficie.

Le condizioni all'interno della grotta | Il video

Un video registrato da uno dei subacquei mostra le condizioni di estrema difficoltà che stanno affrontando i soccorritori. Più i soccorritori si fanno strada all’interno della caverna, più l’acqua diventa alta fino ad arrivare all’altezza del collo mentre il tunnel si fa via via più stretto.

Headcam footage from Thailand shows the tough conditions facing dive teams working to rescue 12 boys and their coach from a cave.



It comes after officials confirmed former Thai navy SEAL Saman Kunan had died while assisting with the opreration

La mappa della grotta

(Foto BBC)