Thailandia, i ragazzi rimasti bloccati nella grotta lasciano l'ospedale

Sono stati dimessi dall'ospedale i 12 ragazzini, componenti di una squadra di calcio thailandese, rimasti bloccati insieme al loro allenatore in una grotta per poi essere tratti in salvo non senza qualche problema.

Il gruppo della squadra "Wild Boars" è salito su diversi minibus e ha lasciato l'ospedale nella provincia di Chiang Rai, nel Nord della Thailandia, dopo una settimana di ricovero.

I ragazzi parteciperanno ad una conferenza stampa in cui racconteranno la loro storia per la prima volta, come hanno annunciato le autorità locali.