Ragazzi intrappolati nella grotta, è una corsa contro l'acqua (e contro le previsioni meteo)

Il sollievo quando è stato accertato che tutti e 12 i bambini e l'allenatore sono in buone condizioni. Poi è subentrata l'apprensione, quando è parso chiaro che le operazioni di recupero sono molto più complicate di quanto chiunque potesse prevedere.

Intrappolati nella grotta

I soccorritori thailandesi hanno annunciato che potrebbero essere costretti ad accelerare nella complessa estrazione dei 12 e del loro allenatore di calcio da una grotta allagata se le piogge monsoniche, come previsto, torneranno ad abbattersi sull'area, compromettendo la missione di salvataggio.

Per il gruppo, una squadra di calcio giovanile che ha passato 12 notti nella grotta di Tham Luang, sono state preparate 13 attrezzature da sub. Le pompe per estrarre l'acqua dalla grotta sono in funzione 24 ore al giorno e il livello dell'acqua all'interno scende di un centimetro l'ora. Troppo poco, troppo piano.

Le previsioni meteo preoccupano

Le previsioni meteo non sono buone: una ripresa delle piogge domani complicherebbe la situazione, e il governatore provinciale di Chaing Rai, nord della Thailandia, ha ammesso che la missione di soccorso è ormai "una corsa contro l'acqua". "La nostra principale preoccupazione è il meteo. Stiamo calcolando quanto tempo abbiamo se piove, quante ore e quanti giorni" ha detto ai giornalisti Narongsak Osottanakorn.

Il governo ha chiarito che i sanitari e i sommozzatori militari tailandesi stanno valutando se i ragazzi sono in grado di essere portati fuori dalla grotta in tempi brevi, una correzione della linea di un'evacuazione "a rischio zero" affermata ieri. Ai sommozzatori esperti occorrono circa sei ore per passare negli stretti cunicoli allagati che portano alla cavenra fangosa dove si trovano i ragazzi, a circa quattro chilometri dall'imbocco della grotta. Molti dei ragazzi, tra gli 11 e i 16 anni, non sanno nuotare e i subacquei stanno insegnando loro i rudimenti del diving. Ma i passaggi dove è necessario immergersi sono strettissimi e i ragazzi potrebbero dover nuotare soli al buio in acque fangose. Gli speleologi stanno verificando se esiste un altro accesso alla grotta, come possibile seconda opzione per l'evacuazione.

Estratti più di 130 milioni di litri di acqua

Le autorità sperano ancora che le pompe riescano fronteggiare le precipitazioni di un eventuale nuovo diluvio; finora sono riuscite a estrarre più di 130 milioni di litri di acqua. "Stiamo prosciugando quanto possibile" ha detto Khao Khieupakdi, della protezione civile di Bangkok. E' stata liberata dall'acqua una sezione che va dall'ingresso alla "camera tre" della grotta, dove è stato allestito il campo dei soccorritori, ma oltre è impossibile proseguire senza immergersi. Capire quando sarà arrivato il momento in cui i rischi di una permanenza nella grotta supereranno i pericoli di un'evacuazione è il vero rebus per soccorritori e autorità.