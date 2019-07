Caccia a due adolescenti sospettati di aver ucciso tre persone: "Sono pericolosi, non avvicinateli"

Due ragazzi canadesi che si credeva fossero scomparsi in realtà sarebbero in fuga dopo aver ucciso due turisti e forse anche un terzo uomo.

Kam McLeod e Bryer Schmegelsky, di 19 e 18 anni, sono sospettati dell’omicidio di una coppia di turisti quasi loro coetanei, l’australiano Lucas Fowler di 23 anni e la sua fidanzata statunitense Chuynna Deese, 24 anni. I due sono stati ritrovati uccisi a colpi di pistola lo scorso 15 luglio lungo un’autostrada della Columbia britannica: i due erano in viaggio a bordo di un furgone. Quattro giorni dopo a Dease Lake, a meno di 500 chilometri dal luogo del ritrovamento dei due cadaveri, la polizia ha scoperto i resti dell’auto bruciata di McLeod e Schmegelsky e un paio di chilometri più in là anche il cadavere di un terzo uomo.

Caccia all'uomo: ricercati i due ragazzi sospettati di omicidio

McLeod e Schmegelsky risultavano scomparsi da qualche giorno: i due, amici fin dall’infanzia, erano partiti insieme per cercare un lavoro. Inizialmente, la morte violenta di Fowler e Deese e quella dell’altro uomo, Leonard Dyck di Vancouver, non sembrava legata alla scomparsa dei due adolescenti, ma poi la polizia, in una conferenza stampa, ha rivelato che i due sono stati avvistati alla guida di un’auto nella provincia occidentale del Saskatchewan. McLeod e Schmegelsky risultano ora sospettati: secondo la polizia si tratta di due soggetti pericolosi e chiunque dovesse incontrarli è invitato a non prendere azioni di alcun tipo e chiamare immediatamente il 911.

Poco si sa sui due ragazzi. Insieme avevano lavorato per qualche tempo in un magazzino Walmart ma da qualche settimana quell'impiego era terminato. McLeod è stato descritto dagli amici con un “nerd” appassionato di videogiochi, così come l'amico, un po’ solitario ma sereno, mentre Schemegelsky sarebbe un tipo più introverso e timido.