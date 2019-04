Turisti sotto attacco in un resort in Nigeria: rapiti in tre, uccisa una operatrice umanitaria

Una donna britannica, Faye Mooney, che lavorava per un'organizzazione umanitaria è stata uccisa da uomini armati mentre era in vacanza in un resort in Nigeria. Mooney faceva parte di un gruppo di 12 turisti, partito da Lagos, attaccato da uomini armati nel castello di Kajuru, una villa di lusso, costruita in stile altomedievale nel villaggio di Kajuru.

Il gruppo armato ha anche rapito tre persone, secondo quanto riferito dalla polizia britannica. Le nazionalità di coloro che sono stati rapiti non sono state rese note.

Lo ha reso noto domenica l'organizzazione per cui lavorava. Mooney e un cittadino nigeriano sono stati uccisi nell'attacco nello stato di Kaduna, nel nord-ovest del paese, venerdì, ha detto l'amministratore delegato della Mercy Corps Neal Keny-Guyer in una dichiarazione. "Faye era una appassionata e impegnata specialista della comunicazione e dell'insegnamento che ha lavorato con Mercy Corps per quasi due anni, dedicando il suo tempo a 'fare la differenza' in Nigeria, sostenendo i nostri team e le comunità con cui lavoriamo per raccontare le loro drammatiche vicende e contrastare l'incitamento all'odio e la violenza". L'Alta Commissione britannica a Lagos ha detto di essere a conoscenza del "tragico incidente" e che i familiari di Mooney sono stati informati.

Mooney si era laureata all'University College di Londra e alla London School of Economics, ha reso noto il Mercy Corps, aveva insegnato in Iraq e lavorato in Kosovo per combattere il traffico di esseri umani.