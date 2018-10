Negoziante convince i ladri a tornare più tardi, loro lo fanno davvero e vengono arrestati

Un negoziante si è salvato da una rapina convincendo i ladri a tornare più tardi quando avrebbe avuto la cassa piena: una volta che i malviventi si sono ripresentati hanno trovato la polizia ad aspettarli. E' successo a Montignies-sur-Sambre, vicino Charleroi, in Belgio, come racconta EuropaToday.

Sabato scorso, il negoziante ha visto entrare sei persone e ha capito subito che si trattava di ladri. Il gruppo gli ha intimato di consegnare l'intero incasso, ma lui ha provato a sviarli. “Ho detto chiaramente che non è alle 3 del pomeriggio che si rapina un negozio. È come andare da un fattorino alle 5 del mattino per derubarlo. Ho suggerito loro di tornare alle 18:30 spiegando: ora al massimo mi freghi mille euro, più tardi ne troverai molte di più”, ha raccontato a Rtl.

Una volta rimasto solo in negozio, l'uomo ha chiamato la polizia e, dopo le iniziali resistenze, ha convinto la centrale a mandare degli agenti in borghese. Quando i ladri sono tornati, gli agenti non erano ancora arrivati ma il negoziante non ha perso il proprio sangue freddo e ha convinto ancora una volta i malviventi a tornare più tardi, dopo le 18:30, garantendo che avrebbero trovato un incasso più consistente. Al terzo ritorno, i ladri hanno trovato però gli agenti in borghese ad aspettarli. Il gruppo ha provato a fuggire, ma sono stati inseguiti e fermati. In cinque sono stati arrestati, fra cui un minorenne, e ora rischiano una condanna per rapina a mano armata.