Rapita e violentata da 10 uomini per due mesi: "Così sono riuscita a tornare a casa"

Montano rabbia e indignazione sui social network per la drammatica storia di Khadija, una ragazza marocchina di 17 anni, rapita, violentata e torturata da un branco di almno 10 uomini a Oulad Ayad, località a 150 chilometri da Casablanca. Nel corso di due lunghi mesi la ragazza è stata vittima di sevizie crudeli: le sono persino stati fatti sul corpo tatuaggi con scritte oscene, disegni pornografici e svastiche. Dopo essere riuscita a fuggire, è andata dalle forze dell'ordine per denunciare tutto. E la sua storia è stata anche raccontata in televisione.

"Voglio giustizia"

"Mi hanno tenuta prigioniera per circa due mesi. Mi hanno violentata e torturata", ripercorre quei terribili mesi Khadija. "Ho tentato un sacco di volte di scappare, sono sempre riusciti a prendermi. Non potevo mangiare né bere e nemmeno lavarmi". "Mio padre ha pregato uno di loro di liberarmi in cambio del silenzio. Solo così sono riuscita a tornare a casa". Lei però ha deciso di denunciare tutto, impossibile dimenticare e perdonare: "Voglio giustizia. Non riuscirò mai a perdonarli".

Otto persone arrestate

La vicenda ha colpito l'opinione pubblica non solo in Marocco: su Twitter quasi 15mila persone hanno "firmato" una petizione per chiedere a re Mohammed VI di fornire a Khadija assistenza medica e psicologica. E non sono mancati anche i tatuatori che si sono offerti di cancellare gratuitamente i tatuaggi "dell'orrore". Dopo serrate indagini otto uomini sospettati far parte della banda di sequestratori sono stati arrestati.