Traversata solitaria dell'Antartide in 58 giorni, l'impresa di Geoff Wilson

Nuovo record di traversata in solitario dell'Antartide: 5.306 km in 58 giorni, in solitario e senza assistenza. A compiere l'impresa è l'australiano Geoff Wilson, 49 anni, che ha battuto il detentore del precedente record, e primo uomo a viaggiare in Antartide da solo e senza aiuto, Mike Horn (5.100 km in 57 giorni). Wilson ha raggiunto, spinto sugli sci da un kite, distanze anche di 208 chilometri sulle 24 ore. Record nel record, Wilson è anche il primo uomo ad aver scalato il punto più elevato del continente ghiacciato, il Dome A di 4.093 metri.